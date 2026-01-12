Concours de belote Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe
Concours de belote Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe samedi 17 janvier 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Ouverture des portes à 13h, début du jeu à 14h.
Inscriptions sur place.
Renseignements au 06.74.54.17.26 .
+33 6 74 54 17 26 comfetesvicq@gmail.com
