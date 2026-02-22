Concours de belote Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

Concours de belote

L’association ACCA organise un concours de belote le samedi 14 mars à 14h à la salle des fêtes.

Début des jeux à 14h. .

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 82 28

