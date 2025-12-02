CONCOURS DE BELOTE pré de la foire Villefort
CONCOURS DE BELOTE pré de la foire Villefort dimanche 25 janvier 2026.
CONCOURS DE BELOTE
pré de la foire Salle polyvalente Villefort Lozère
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Le foyer socio-éducatif du collège de Villefort organise un concours de belote à la salle polyvalente de Villefort. Nombreux lots dont une brouette garnie. Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial.
Inscription 5€/personne ou 10€/équipe, à partir de 14h30
Buvette sur place.
Le foyer socio-éducatif du collège de Villefort organise un concours de belote à la salle polyvalente de Villefort. Nombreux lots dont une brouette garnie. Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial.
Inscription 5€/personne ou 10€/équipe, à partir de 14h30
Buvette sur place. .
pré de la foire Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
English :
The socio-educational center of the Villefort secondary school is organizing a belote competition at the Salle polyvalente in Villefort. Lots of prizes, including a wheelbarrow full of goodies. We look forward to seeing you there to share a convivial moment.
Registration 5?/person or 10?/team, from 2.30pm
Refreshments on site.
L’événement CONCOURS DE BELOTE Villefort a été mis à jour le 2025-12-02 par 48-OT Mont Lozere