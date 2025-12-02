CONCOURS DE BELOTE pré de la foire Villefort

CONCOURS DE BELOTE

pré de la foire Salle polyvalente Villefort Lozère

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Demi-journée

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Le foyer socio-éducatif du collège de Villefort organise un concours de belote à la salle polyvalente de Villefort. Nombreux lots dont une brouette garnie. Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial.

Inscription 5€/personne ou 10€/équipe, à partir de 14h30

Buvette sur place.

pré de la foire Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

The socio-educational center of the Villefort secondary school is organizing a belote competition at the Salle polyvalente in Villefort. Lots of prizes, including a wheelbarrow full of goodies. We look forward to seeing you there to share a convivial moment.

Registration 5?/person or 10?/team, from 2.30pm

Refreshments on site.

