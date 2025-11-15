Concours de belote Villetoureix

Concours de belote Villetoureix samedi 15 novembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Concours de belote organisé par l’association Villetoureix Foot Loisirs à 20h30 à la salle des fêtes Nombreux lots dont jambons, apéritifs, bons d’achat, bons d’achat de viande, lots de viande, vins… 1 lot spécial à la 1ère équipe féminine, 1 lot spécial pour les derniers

Concours de belote organisé par l’association Villetoureix Foot Loisirs à 20h30 à la salle des fêtes Nombreux lots dont jambons, apéritifs, bons d’achat, bons d’achat de viande, lots de viande, vins… 1 lot spécial à la 1ère équipe féminine, 1 lot spécial pour les derniers et 1 lot avec le n° d’équipe Bourriche avec de nombreux lots, inscription 10 € avec soupe offerte à la fin du concours .

Salle des fêtes Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 32 16 40

English : Concours de belote

Belote competition organized by the Villetoureix Foot Loisirs association at 8:30pm in the village hall Numerous prizes including hams, aperitifs, vouchers, meat vouchers, meat lots, wines… 1 special prize for the 1st women’s team, 1 special prize for the runners-up

German : Concours de belote

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Verein Villetoureix Foot Loisirs um 20:30 Uhr im Festsaal Zahlreiche Preise, darunter Schinken, Aperitife, Einkaufsgutscheine, Gutscheine für Fleisch, Fleischpreise, Weine… 1 Sonderpreis für die 1. Frauenmannschaft, 1 Sonderpreis für die Letzten

Italiano :

Gara di Belote organizzata dall’associazione Villetoureix Foot Loisirs alle 20.30 nella sala del villaggio Numerosi premi tra cui prosciutti, aperitivi, buoni spesa, buoni carne, premi carne, vino… 1 premio speciale per la 1ª squadra femminile, 1 premio speciale per i secondi classificati

Espanol : Concours de belote

Concurso de belote organizado por la asociación Villetoureix Foot Loisirs a las 20h30 en el salón del pueblo Numerosos premios entre jamones, aperitivos, vales de compra, vales de carne, premios de carne, vino… 1 premio especial para el 1er equipo femenino, 1 premio especial para las subcampeonas

L’événement Concours de belote Villetoureix a été mis à jour le 2025-10-20 par Val de Dronne