Concours de belote

Salle des fêtes Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Concours de belote organisé par l’association Villetoureix Foot Loisirs à 19h30 à la salle des fêtes Nombreux lots

Concours de belote organisé par l’association Villetoureix Foot Loisirs à 19h30 à la salle des fêtes Nombreux lots .

Salle des fêtes Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 32 16 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the Villetoureix Foot Loisirs association at 7.30pm in the village hall Lots of prizes

L’événement Concours de belote Villetoureix a été mis à jour le 2026-02-17 par Val de Dronne