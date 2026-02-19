Concours de belote Villetoureix

Concours de belote Villetoureix samedi 7 mars 2026.

Salle des fêtes Villetoureix Dordogne

Concours de belote organisé par l’association Villetoureix Foot Loisirs à 19h30 à la salle des fêtes Nombreux lots
Salle des fêtes Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 32 16 40 

English :

Belote competition organized by the Villetoureix Foot Loisirs association at 7.30pm in the village hall Lots of prizes

