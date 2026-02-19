Concours de belote Villetoureix
Concours de belote Villetoureix samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Villetoureix Dordogne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Concours de belote organisé par l’association Villetoureix Foot Loisirs à 19h30 à la salle des fêtes Nombreux lots
Salle des fêtes Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 32 16 40
Belote competition organized by the Villetoureix Foot Loisirs association at 7.30pm in the village hall Lots of prizes
