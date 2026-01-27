Concours de belote Traverse Butavent Vinsobres
Concours de belote Traverse Butavent Vinsobres samedi 7 février 2026.
Concours de belote
Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres Drôme
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Concours de belote organisé par l’association Le tems de Vivre.
– 4 parties de 12 donnes, 15 équipes primées. En équipe montées + lots de consolation.
Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 31
Belote competition organized by the association Le tems de Vivre.
– 4 games of 12 deals, 15 prize-winning teams. In teams + consolation prizes.
L’événement Concours de belote Vinsobres a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale