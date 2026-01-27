Concours de belote Traverse Butavent Vinsobres

Concours de belote

Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres Drôme

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Concours de belote organisé par l’association Le tems de Vivre.

– 4 parties de 12 donnes, 15 équipes primées. En équipe montées + lots de consolation.

Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Belote competition organized by the association Le tems de Vivre.

– 4 games of 12 deals, 15 prize-winning teams. In teams + consolation prizes.

