Concours de belote

Salle des Fêtes Voillecomte Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Tout public

Concours de belote organisé par Festivoill’. .

Salle des Fêtes Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 7 57 47 05 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Voillecomte a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne