Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote Xambes

Concours de belote Xambes dimanche 23 novembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes Xambes Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

  .

Salle des fêtes Xambes 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 26 38 86 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de belote Xambes a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente