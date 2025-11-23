Concours de belote Xambes
Concours de belote Xambes dimanche 23 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Xambes Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
.
Salle des fêtes Xambes 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 26 38 86
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de belote Xambes a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente