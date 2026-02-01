Concours de belote Xambes
Concours de belote Xambes dimanche 22 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Xambes Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
.
Salle des fêtes Xambes 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 50 43 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Xambes a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente