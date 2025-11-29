Concours de belote Yzeure
Concours de belote Yzeure samedi 29 novembre 2025.
Concours de belote
Foyer des Bataillots Yzeure Allier
Tarif : 18 – 18 – EUR
la doublette
Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Concours de belote, 1 lot à chaque participant. 18€ la doublette.
Foyer des Bataillots Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicale-ia03@ac-clermont.fr
English :
Belote competition, 1 prize for each participant. 18? per double.
German :
Belote-Wettbewerb, 1 Preis für jeden Teilnehmer. 18? pro Doppelspiel.
Italiano :
Concorso Belote, 1 premio per ogni partecipante. 18? per doppia.
Espanol :
Concurso de belote, 1 premio para cada participante. 18? por doble.
L’événement Concours de belote Yzeure a été mis à jour le 2025-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région