Concours de belote

Foyer des Bataillots Yzeure Allier

Tarif : 18 – 18 – EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Concours de belote, 1 lot à chaque participant. 18€ la doublette.

.

Foyer des Bataillots Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicale-ia03@ac-clermont.fr

English :

Belote competition, 1 prize for each participant. 18? per double.

German :

Belote-Wettbewerb, 1 Preis für jeden Teilnehmer. 18? pro Doppelspiel.

Italiano :

Concorso Belote, 1 premio per ogni partecipante. 18? per doppia.

Espanol :

Concurso de belote, 1 premio para cada participante. 18? por doble.

L’événement Concours de belote Yzeure a été mis à jour le 2025-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région