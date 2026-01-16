Concours de belotte Salle du Puits Botrel Saint-Léry
Concours de belotte
Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry Morbihan
Début : 2026-03-06 13:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
L’association Les Amis de Saint Léry organise un concours de belote à la salle du Puits Botrel. Inscription 10€ par équipe, sur place à partir de 13h15 ou par avance au 06 63 25 33 14.
Lot à toutes les doublettes. Boissons et crêpes sur place. .
Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 6 63 25 33 14
