Concours de belotte Salle du Puits Botrel Saint-Léry

Concours de belotte

Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry Morbihan

Début : 2026-03-06 13:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

L’association Les Amis de Saint Léry organise un concours de belote à la salle du Puits Botrel. Inscription 10€ par équipe, sur place à partir de 13h15 ou par avance au 06 63 25 33 14.

Lot à toutes les doublettes. Boissons et crêpes sur place. .

Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 6 63 25 33 14

