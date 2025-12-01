Concours de bonhommes en pain d’épices Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Concours de bonhommes en pain d’épices

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 12:00:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Concours de bonhommes en pain d’épices le lundi 29 décembre ! Déposez votre création avant 11 h à l’Office de Tourisme. Jury à 12 h pour élire le plus beau bonhomme (catégories 4–7, 8–12, 13–18 ans). Gratuit, sur inscription.

Qui remportera le titre du bonhomme en pain d’épices le plus remarquable ? Les participants sont invités à déposer leur création à l’accueil de l’Office de Tourisme le lundi 29 décembre avant 11 h.

Un jury se réunira le lundi 29 décembre à 12 h, à l’Office de Tourisme, pour élire le plus beau bonhomme parmi trois catégories d’âges 4/7 ans, 8/12 ans et 13/18 ans.

L’événement est gratuit, sur inscription. Les inscriptions ouvrent en présentiel à l’accueil de l’Office de Tourisme dès le mercredi 17 décembre, et en ligne à partir du vendredi 19 décembre à 8 h. Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone. .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Concours de bonhommes en pain d’épices

Gingerbread man competition on Monday, December 29! Submit your creation before 11 a.m. at the Tourist Office. Jury at 12 noon to choose the most beautiful man (categories 4?7, 8?12, 13?18 years). Free, registration required.

L’événement Concours de bonhommes en pain d’épices Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Trouville