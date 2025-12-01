Concours de Boule bretonne Maison des Jeux d’Adresses Carhaix-Plouguer

Concours de Boule bretonne

Maison des Jeux d’Adresses Kerampuilh Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Grand prix de Noël…

Tirage du tête à tête ; mise plus 50 € plus panier garni. 14 h 30, tirage doublette ; mise plus 100 € plus paniers garnis .

Maison des Jeux d’Adresses Kerampuilh Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 75 21 61 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de Boule bretonne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-12-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée