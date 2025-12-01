Concours de Boule bretonne Maison des Jeux d’Adresses Carhaix-Plouguer
Concours de Boule bretonne Maison des Jeux d’Adresses Carhaix-Plouguer dimanche 21 décembre 2025.
Concours de Boule bretonne
Maison des Jeux d’Adresses Kerampuilh Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Grand prix de Noël…
Tirage du tête à tête ; mise plus 50 € plus panier garni. 14 h 30, tirage doublette ; mise plus 100 € plus paniers garnis .
Maison des Jeux d’Adresses Kerampuilh Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 75 21 61 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de Boule bretonne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-12-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée