Concours de Boule Lyonnaise bd de Lattre de Tassigny Royan

Début : Mercredi 2025-09-03 08:30:00

fin : 2025-09-03 18:30:00

2025-09-03

Le club organise un concours loisirs vétérans 16 quadrettes sur la tache verte sur 4 parties.

bd de Lattre de Tassigny Tache verte Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 43 14 etien.carole@hotmail.com

English :

The club is organizing a 16 quadrettes veterans leisure competition on the green patch over 4 games.

German :

Der Club organisiert einen Freizeitwettbewerb für Veteranen 16 Quadrettes auf dem grünen Fleck über 4 Partien.

Italiano :

Il club sta organizzando una gara di svago per veterani a 16 quadrette sul campo verde su 4 partite.

Espanol :

El club organiza una competición de ocio para veteranos de 16 quadrettes en el green patch a lo largo de 4 partidos.

