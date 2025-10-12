Concours de boules 100% féminin Boulodrome d’Alleins Alleins

Concours de boules 100% féminin Boulodrome d’Alleins Alleins dimanche 12 octobre 2025.

Concours de boules 100% féminin

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome d’Alleins Avenue Sadi Carnot Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-12 15:00:00

A l’occasion d’Octobre Rose, La Boule du Calvaire propose un concours de boules réservé à vous, Mesdames !

Concours en doublettes choisies et qui se tiendra au boulodrome d’Alleins.

Tirage à 15h. .

Boulodrome d’Alleins Avenue Sadi Carnot Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 49 23 robert-soler@sfr.fr

English :

Today, petanque contest open to every women, « doublettes choisies ».

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers veranstaltet La Boule du Calvaire einen Boule-Wettbewerb nur für Sie, meine Damen!

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, La Boule du Calvaire organizza una gara di bocce solo per voi, signore!

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, La Boule du Calvaire organiza un concurso de petanca para ustedes, señoras

