Concours de boules – Rue du Séquier Barbentane, 10 mai 2025 15:00, Barbentane.

Bouches-du-Rhône

Concours de boules Samedi 10 mai 2025 à 15h. Rue du Séquier Boulodrome Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 15:00:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

La Boule de la Montagnette vous attend pour son concours de pétanque samedi 10 mai à 15h, au boulodrome. Equipes 2j x 3b. Licence obligatoire.

La Boule de la Montagnette vous attend pour son concours de pétanque, au boulodrome. Equipes 2j x 3b. Licence obligatoire. .

Rue du Séquier Boulodrome

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85 contact.mairie@barbentane.fr

English :

The Boule de la Montagnette awaits you for its pétanque competition on Saturday May 10 at 3pm, at the boulodrome. Teams 2j x 3b. License required.

German :

Die Boule de la Montagnette erwartet Sie zu ihrem Pétanque-Wettbewerb am Samstag, den 10. Mai um 15 Uhr im Boulodrome. Mannschaften 2j x 3b. Lizenz erforderlich.

Italiano :

La Boule de la Montagnette vi aspetta per la sua gara di pétanque sabato 10 maggio alle 15:00, presso il boulodrome. Squadre 2j x 3b. È richiesta la licenza.

Espanol :

La Boule de la Montagnette le espera para su concurso de petanca el sábado 10 de mayo a las 15h, en el boulodrome. Equipos 2j x 3b. Licencia necesaria.

L’événement Concours de boules Barbentane a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence