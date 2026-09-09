Concours de boules bretonnes féminin – Octobre Rose Terrain des sports Trégonneau

Informations pratiques

Trégonneau

Concours de boules bretonnes féminin – Octobre Rose

Terrain des sports Route de la Gare Trégonneau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez participer à notre 4ème édition de notre concours de boules en doublette féminine en faveur d’Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein. L’intégralité des bénéfices sera reversé à La ligue contre le cancer des côtes d’Armor. Ambiance conviviale, petite restauration, crêpes, vente de goodies et de parfum sur place ! Inscription en ligne possible via Helloasso ou sur place. .

Terrain des sports Route de la Gare Trégonneau 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 29 04 84

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English :

L’événement Concours de boules bretonnes féminin – Octobre Rose Trégonneau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol