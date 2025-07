Concours de boules carrées Rue des écoles Saint-Christophe-sur-Dolaison

Concours de boules carrées Rue des écoles Saint-Christophe-sur-Dolaison samedi 6 septembre 2025.

Concours de boules carrées

Rue des écoles Espace Jacques Brel Saint-Christophe-sur-Dolaison Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

L’association « Vaincre Charcot » vous propose un concours de boules carrées, jeu ludique accessible à tous les âges, dont les bénéfices seront reversés à l’Association pour la recherche sur la SLA (jeu de boules en bois fournies, 2 doublettes primées).

.

Rue des écoles Espace Jacques Brel Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 29 29 96 vaincrecharcot@gmail.com

English :

The « Vaincre Charcot » association is offering a square boules competition, a fun game accessible to all ages, with proceeds going to the ALS Research Association (wooden boules provided, 2 prize-winning doubles).

German :

Der Verein « Vaincre Charcot » bietet Ihnen einen Wettbewerb im Boule-Spiel « Boule carré » an, einem unterhaltsamen Spiel für alle Altersgruppen, dessen Erlöse dem Verein für ALS-Forschung zugute kommen (Holzkugeln werden gestellt, 2 preisgekrönte Doubletten).

Italiano :

L’associazione « Vaincre Charcot » organizza una gara di bocce quadrate, un gioco divertente per tutte le età, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione per la ricerca sulla SLA (bocce di legno fornite, 2 doppi premiati).

Espanol :

La asociación « Vaincre Charcot » organiza una competición de petanca cuadrada, un juego lúdico para todas las edades, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación para la Investigación de la ELA (petanca de madera suministrada, 2 dobles premiadas).

L’événement Concours de boules carrées Saint-Christophe-sur-Dolaison a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay