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AGENDA · Neuvy-au-Houlme

concours de boules de pétanque Neuvy-au-Houlme

samedi 19 septembre 2026 · Neuvy-au-Houlme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Terrain de la salle des fêtes
Ville
61210 Neuvy-au-Houlme
Département
Orne
Tarif

Neuvy-au-Houlme

concours de boules de pétanque

Terrain de la salle des fêtes Neuvy-au-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concours de boules de pétanque organisé par le comité des fêtes de Neuvy-Au-Houlme !

Au terrain de la salle des fêtes

Inscription sur place à partir de 13h30 et début du concours à 14h

10€ / équipes   .

Terrain de la salle des fêtes Neuvy-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 6 72 29 69 18 

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English : concours de boules de pétanque

L’événement concours de boules de pétanque Neuvy-au-Houlme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES