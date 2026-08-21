concours de boules de pétanque Neuvy-au-Houlme
samedi 19 septembre 2026 · Neuvy-au-Houlme
Informations pratiques
Neuvy-au-Houlme
concours de boules de pétanque
Terrain de la salle des fêtes Neuvy-au-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concours de boules de pétanque organisé par le comité des fêtes de Neuvy-Au-Houlme !
Au terrain de la salle des fêtes
Inscription sur place à partir de 13h30 et début du concours à 14h
10€ / équipes .
Terrain de la salle des fêtes Neuvy-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 6 72 29 69 18
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English : concours de boules de pétanque
L’événement concours de boules de pétanque Neuvy-au-Houlme a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES