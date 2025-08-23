Concours de Boules Lyonnaise Boulodrome du champ d’Orain Poligny
Concours de Boules Lyonnaise Boulodrome du champ d’Orain Poligny samedi 23 août 2025.
Concours de Boules Lyonnaise
Boulodrome du champ d’Orain 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura
Début : 2025-08-23 09:00:00
fin : 2025-08-23
2025-08-23
Concours de Boules Lyonnaise au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 85 06 12 63. Repas sur place.
Dans le cadre de la Fête de Poligny.
Fête foraine tous les jours !
Vendredi 22/08
– 18h15 Concours de Pétanque en doublettes formées aux terrains Noël Tournier. Début des jeux à 19 h
Samedi 23/08
– 9h Concours de Boules Lyonnaise au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 85 06 12 63. Repas sur place
Lundi 25/08
– 8h à 13h: Grande Foire sur la Place des Déportés
– 21h30 Grand Feu d’Artifice, derrière le camping. Annulé si pluie.
Mardi 26/08
– 19h: Fête de Charcigny avec repas dansant. Parking John Steinbeck. Sans inscription préalable. .
Boulodrome du champ d’Orain 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
