Concours de Boules Lyonnaise Boulodrome du champ d’Orain Poligny

Concours de Boules Lyonnaise Boulodrome du champ d’Orain Poligny samedi 23 août 2025.

Concours de Boules Lyonnaise

Boulodrome du champ d’Orain 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Concours de Boules Lyonnaise au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 85 06 12 63. Repas sur place.

Dans le cadre de la Fête de Poligny.

Fête foraine tous les jours !

Vendredi 22/08

– 18h15 Concours de Pétanque en doublettes formées aux terrains Noël Tournier. Début des jeux à 19 h

Samedi 23/08

– 9h Concours de Boules Lyonnaise au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 85 06 12 63. Repas sur place

Lundi 25/08

– 8h à 13h: Grande Foire sur la Place des Déportés

– 21h30 Grand Feu d’Artifice, derrière le camping. Annulé si pluie.

Mardi 26/08

– 19h: Fête de Charcigny avec repas dansant. Parking John Steinbeck. Sans inscription préalable. .

Boulodrome du champ d’Orain 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

English : Concours de Boules Lyonnaise

German : Concours de Boules Lyonnaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de Boules Lyonnaise Poligny a été mis à jour le 2025-08-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA