Concours de boules Orgon
Concours de boules Orgon samedi 28 mars 2026.
Concours de boules
Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h30. Place du Four à Chaux Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concours de pétanque.
Concours de boules, équipes choisies par deux place du Four à Chaux organisé par l’association La Boule de Beauregard.
Buvette sur place. .
Place du Four à Chaux Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 09 04 33
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English :
Petanque competition.
L’événement Concours de boules Orgon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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