Concours de boules

Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h30. Place du Four à Chaux Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concours de pétanque.

Concours de boules, équipes choisies par deux place du Four à Chaux organisé par l’association La Boule de Beauregard.

Buvette sur place. .

Place du Four à Chaux Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 09 04 33

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English :

Petanque competition.

L’événement Concours de boules Orgon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence