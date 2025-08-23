Concours de boules Boulodrome Pléhédel
Concours de boules Boulodrome Pléhédel samedi 23 août 2025.
Concours de boules
Boulodrome 8 rue saint-Fiacre Pléhédel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 14:00:00
fin : 2025-08-23 18:00:00
Date(s) :
2025-08-23
Boulodrome dans un parc en plein air. Buvette .
Boulodrome 8 rue saint-Fiacre Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 37 78 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de boules Pléhédel a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol