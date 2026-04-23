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Concours de boules Bar des sports Pléhédel

Concours de boules Bar des sports Pléhédel vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Bar des sports

Adresse : 6 Rue Saint-Fiacre

Ville : 22290 Pléhédel

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pléhédel

Concours de boules

Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Concours de Boules Bretonnes Pen eus Pen. En doublettes formées sur trois parties. Prix, coupes et lots.   .

Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 32 10 

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English :

L’événement Concours de boules Pléhédel a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol