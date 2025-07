Concours de boules semi nocturnes Boulodrome Frédéric Reynaud Mouriès

Concours de boules semi nocturnes Boulodrome Frédéric Reynaud Mouriès mardi 5 août 2025.

Concours de boules semi nocturnes

Du 05/08 au 19/08/2025 le mardi à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome Frédéric Reynaud Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 19:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-05

Tu tires ou tu pointes ? Les mardis soirs du 05 août au 19 août, à partir de 19h, concours de boules au Boulodrome de Mouriès !

Nos magnifiques concours de pétanque en semi-nocturnes sont de retour au boulodrome de Mouriès !

Ouverts à toutes et tous, inscription et règlement sur place.



Les dates à retenir :

Mardi 05 août

Mardi 12 août

Mardi 19 août



Tirage à 19h



Buvette et petite restauration sur place .

Boulodrome Frédéric Reynaud Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 33 44 81 jj.dlt@wanadoo.fr

English :

Do you shoot or do you point? Every Tuesday evening from 05 August to 19 August, from 7pm, boules competitions at the Boulodrome de Mouriès!

German :

Ziehst du oder zeigst du? Dienstagabends vom 05. August bis 19. August, ab 19 Uhr, Boule-Wettbewerb im Boulodrome de Mouriès!

Italiano :

Tiri o punti? Ogni martedì sera dal 05 agosto al 19 agosto, dalle 19:00, gare di bocce al Boulodrome de Mouriès!

Espanol :

¿Disparas o apuntas? Todos los martes por la tarde, del 5 al 19 de agosto, a partir de las 19.00 h, ¡competiciones de petanca en el Boulodrome de Mouriès!

L’événement Concours de boules semi nocturnes Mouriès a été mis à jour le 2025-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles