Concours de bûcheronnage MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont
Concours de bûcheronnage MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont samedi 4 avril 2026.
Concours de bûcheronnage
MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Petite restauration, concours en 5 épreuves, initiation tronçonneuse, enquête de Pâques (-12 ans), lancé de hache, exposition d’engins, de machines et d’outils forestiers. .
MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 20 15 mfr.aillevillers@mfr.asso.fr
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English : Concours de bûcheronnage
L’événement Concours de bûcheronnage Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)