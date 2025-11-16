Concours de cabanes dans le forêt de Bosdarros Bosdarros
Forêt de Bosdarros Bosdarros Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Participez au grand Concours de Cabanes !
La forêt de Bosdarros vous attend pour un moment créatif et convivial organisé par le Conseil Municipal des Enfants.
Quand ? Dimanche 16 novembre 2025 à 13h30
Où ? Forêt de Bosdarros (RDV place du Général Parlange)
ℹ️ Infos et règlement à la mairie
Goûter partagé à la fin du concours !
Venez en famille ou entre amis, construisez la cabane la plus originale et profitez d’un après-midi nature et bonne humeur !
Exprimez votre créativité et relevez le défi ! .
