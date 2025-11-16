Concours de cabanes dans le forêt de Bosdarros

Forêt de Bosdarros Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Participez au grand Concours de Cabanes !

La forêt de Bosdarros vous attend pour un moment créatif et convivial organisé par le Conseil Municipal des Enfants.

Quand ? Dimanche 16 novembre 2025 à 13h30

Où ? Forêt de Bosdarros (RDV place du Général Parlange)

ℹ️ Infos et règlement à la mairie

Goûter partagé à la fin du concours !

Venez en famille ou entre amis, construisez la cabane la plus originale et profitez d’un après-midi nature et bonne humeur !

Exprimez votre créativité et relevez le défi ! .

Forêt de Bosdarros Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Concours de cabanes dans le forêt de Bosdarros

German : Concours de cabanes dans le forêt de Bosdarros

Italiano :

Espanol : Concours de cabanes dans le forêt de Bosdarros

L’événement Concours de cabanes dans le forêt de Bosdarros Bosdarros a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau