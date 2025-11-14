Concours de cartes Salle des fêtes Savigny-en-Revermont

Concours de cartes

Salle des fêtes Le bourg Savigny-en-Revermont Saône-et-Loire

Tarif : 8 EUR

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-14

Concours de tarot et de belotte à la mêlée.

Chaque joueur sera primé. Buvette et buffet. .

Salle des fêtes Le bourg Savigny-en-Revermont 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 18 02 74 petanque.revermontaise@gmail.com

