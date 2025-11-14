Concours de cartes Salle des fêtes Savigny-en-Revermont
Concours de cartes Salle des fêtes Savigny-en-Revermont vendredi 14 novembre 2025.
Concours de cartes
Salle des fêtes Le bourg Savigny-en-Revermont Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 14:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Concours de tarot et de belotte à la mêlée.
Chaque joueur sera primé. Buvette et buffet. .
Salle des fêtes Le bourg Savigny-en-Revermont 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 18 02 74 petanque.revermontaise@gmail.com
English : Concours de cartes
German : Concours de cartes
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de cartes Savigny-en-Revermont a été mis à jour le 2025-11-05 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II