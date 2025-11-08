Concours de cartes Tarot-Belote Voie Romaine Clux-Villeneuve

Concours de cartes Tarot-Belote Voie Romaine Clux-Villeneuve samedi 8 novembre 2025.

Concours de cartes Tarot-Belote

Voie Romaine Salle des fêtes Clux-Villeneuve Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08 21:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Concours de cartes Tarot-Belote organisé par l’association La Bienvenue. Buvette, gaufres et tombola sur place. Inscription à partir de 13h30. .

Voie Romaine Salle des fêtes Clux-Villeneuve 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 26 32 61 labienvenue71@gmail.com

English : Concours de cartes Tarot-Belote

German : Concours de cartes Tarot-Belote

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de cartes Tarot-Belote Clux-Villeneuve a été mis à jour le 2025-10-21 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III