Concours de cartes Tarot Coinchée Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse

Concours de cartes Tarot Coinchée

Route de Guerfand Foyer Rural Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2025-11-15 14:15:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Le CCAS de Saint-Martin-en-Bresse organise un concours de cartes Tarot Coinchée le 15/11/2025 à 14h15 au foyer rural !

Entrée 10€. 03.85.47.72.97 .

Route de Guerfand Foyer Rural Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 72 97

