Concours de cartes Tarot Coinchée Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse

Début : 2025-11-15 14:15:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
2025-11-15
Le CCAS de Saint-Martin-en-Bresse organise un concours de cartes Tarot Coinchée le 15/11/2025 à 14h15 au foyer rural !
Entrée 10€. 03.85.47.72.97 .
Route de Guerfand Foyer Rural Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 72 97
