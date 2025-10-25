Concours de cartes Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs

Route de Verdun Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 10 EUR

2025-10-25 14:15:00

2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

L’Eveil Cielois organise un concours de cartes (tarot-belote). Grand parking. Tous les participants sont récompensés. Café offert. Gaufres, buvette. Loterie. Inscriptions à partir de 13h15. Début des jeux 14h15. Tel: 06.21.21.62.89. .

Route de Verdun Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 81 18

