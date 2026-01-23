Concours de cartes Rue de verdun Verdun-sur-le-Doubs

Concours de cartes

Rue de verdun Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Concours de cartes organisé par le comité des fêtes de Verdun-Ciel. Inscription 10€ à partir de 13h et début des jeux à 14h15. Buvette et gaufres. Tous les joueurs seront recompensés ! .

Rue de verdun Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de cartes

L’événement Concours de cartes Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-01-23 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III