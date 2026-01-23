Concours de cartes Rue de verdun Verdun-sur-le-Doubs
Concours de cartes Rue de verdun Verdun-sur-le-Doubs samedi 7 février 2026.
Concours de cartes
Rue de verdun Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Concours de cartes organisé par le comité des fêtes de Verdun-Ciel. Inscription 10€ à partir de 13h et début des jeux à 14h15. Buvette et gaufres. Tous les joueurs seront recompensés ! .
Rue de verdun Maison des loisirs Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de cartes
L’événement Concours de cartes Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-01-23 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III