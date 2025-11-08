Concours de chaloupée Crottes-en-Pithiverais
Concours de chaloupée Crottes-en-Pithiverais samedi 8 novembre 2025.
Concours de chaloupée
Crottes-en-Pithiverais Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Viens partager un moment chaleureux entre passionnés de cartes, ambiance garantie !
Concours de Chaloupée à Crottes-en-Pithiverais !
L’Amicale Sportive et Culturelle (A.S.C.C.) t’invite à passer un après-midi convivial et plein de bonne humeur lors de son concours de chaloupée, le samedi 8 novembre 2025 à la salle communale.
Inscriptions dès 13h30, début des jeux à 14h
Participation 12 €
Un lot pour chaque participant, et un lot spécial pour l’équipe féminine gagnante ! 12 .
Crottes-en-Pithiverais 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 67
English :
Come and share a warm moment between card enthusiasts, atmosphere guaranteed!
German :
Komm und teile einen herzlichen Moment unter Kartenliebhabern, Stimmung garantiert!
Italiano :
Venite a condividere un momento di calore con altri appassionati di carte, atmosfera garantita!
Espanol :
Venga a compartir un momento cálido con otros aficionados a las cartas, ¡el ambiente está garantizado!
L’événement Concours de chaloupée Crottes-en-Pithiverais a été mis à jour le 2025-10-25 par OT GRAND PITHIVERAIS