Concours de chaloupée

Crottes-en-Pithiverais Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Viens partager un moment chaleureux entre passionnés de cartes, ambiance garantie !

Concours de Chaloupée à Crottes-en-Pithiverais !

L’Amicale Sportive et Culturelle (A.S.C.C.) t’invite à passer un après-midi convivial et plein de bonne humeur lors de son concours de chaloupée, le samedi 8 novembre 2025 à la salle communale.

Inscriptions dès 13h30, début des jeux à 14h

Participation 12 €

Un lot pour chaque participant, et un lot spécial pour l’équipe féminine gagnante ! 12 .

Crottes-en-Pithiverais 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 67

English :

Come and share a warm moment between card enthusiasts, atmosphere guaranteed!

German :

Komm und teile einen herzlichen Moment unter Kartenliebhabern, Stimmung garantiert!

Italiano :

Venite a condividere un momento di calore con altri appassionati di carte, atmosfera garantita!

Espanol :

Venga a compartir un momento cálido con otros aficionados a las cartas, ¡el ambiente está garantizado!

