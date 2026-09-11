Concours de chant amateurs Salle Multiculturelle Breuillet
samedi 14 novembre 2026 · Salle Multiculturelle · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Concours de chant amateurs
Salle Multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Le concours de chant amateurs revient pour sa 16 ème édition !
Interprètes et auteurs compositeurs de plus de 40 ans.
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Salle Multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 22 24 72
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English :
The amateur singing contest is back for its 16th edition!
Performers and singer-songwriters over the age of 40.
L’événement Concours de chant amateurs Breuillet a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique
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