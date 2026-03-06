Concours de chant La Griotte Cerizay
Concours de chant La Griotte Cerizay dimanche 8 mars 2026.
Concours de chant
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Venez encourager les candidats à l’occasion du concours de chant organisé par Le Comité des œuvres Sociales de Cerizay. .
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 67 02 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de chant
L’événement Concours de chant Cerizay a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Bocage Bressuirais