Concours de chant & Concert exceptionnel “Chacun sa voix, chacun sa chance” Place des Récollets Moissac

Concours de chant & Concert exceptionnel “Chacun sa voix, chacun sa chance”

Place des Récollets Hall de Paris Moissac Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Une soirée unique organisée par l’association A.P.D.S.L pour révéler les talents et faire vibrer vos cœurs !

Place des Récollets Hall de Paris Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 46 00 50 64 contact@apdsl.fr

English : Singing competition & Exceptional concert « Each his voice, each his chance ».

A unique evening organised by the A.P.D.S.L association to showcase talent and set your hearts racing!

German :

Ein einzigartiger Abend, der von der Organisation A.P.D.S.L. organisiert wird, um Talente zu enthüllen und Ihre Herzen zum Schwingen zu bringen!

Italiano :

Una serata unica, organizzata dall’associazione A.P.D.S.L., per svelare nuovi talenti e far battere il cuore!

Espanol : Concurso de canto y concierto excepcional « Cada uno su voz, cada uno su oportunidad ».

¡Una velada única organizada por la asociación A.P.D.S.L para descubrir talentos y emocionar sus corazones!

L’événement Concours de chant & Concert exceptionnel “Chacun sa voix, chacun sa chance” Moissac a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences