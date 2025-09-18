Concours de chant Future Star 2025 Herbignac
Concours de chant Future Star 2025 Herbignac jeudi 18 septembre 2025.
Concours de chant Future Star 2025
Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07
Tu as entre 15 et 99 ans ? Tu chantes en solo ou en duo ? Tu aimes les variétés françaises ? Ce concours est fait pour toi !
Avec la présence exceptionnelle d’une star de la chanson française dans le jury !
Remplis le formulaire en ligne ICI
Ajoute un lien audio ou vidéo (YouTube, Drive, Facebook)
Ou récupère le formulaire à l’accueil de la mairie d’Herbignac ou au bar-tabac LEXPLO
Seuls 15 candidats seront sélectionnés ! .
Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de chant Future Star 2025 Herbignac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44