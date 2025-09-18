Concours de chant Future Star 2025 Herbignac

Concours de chant Future Star 2025 Herbignac jeudi 18 septembre 2025.

Concours de chant Future Star 2025

Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27

Tu as entre 15 et 99 ans ? Tu chantes en solo ou en duo ? Tu aimes les variétés françaises ? Ce concours est fait pour toi !

Avec la présence exceptionnelle d’une star de la chanson française dans le jury !

Remplis le formulaire en ligne ICI

Ajoute un lien audio ou vidéo (YouTube, Drive, Facebook)

Ou récupère le formulaire à l’accueil de la mairie d’Herbignac ou au bar-tabac LEXPLO

Seuls 15 candidats seront sélectionnés ! .

Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

L’événement Concours de chant Future Star 2025 Herbignac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44