Concours de chant Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat dimanche 10 août 2025.

Dimanche 10 août 2025 à partir de 21h.

Ouverture des portes à 20h.

Dimanche 17 août 2025 à partir de 21h.

Ouvertures des portes à 20h. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux 46 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Rendez-vous sur l’esplanade de la Capitainerie du Port-Vieux à La Ciotat pour deux soirées placées sous le signe de la voix, du talent et de la magie !

Le dimanche 10 août à 21h, la scène du Théâtre de la Mer accueillera la catégorie enfants et adolescents, où de jeunes chanteurs passionnés viendront défendre leur chance devant le public. Laissez-vous également émerveiller par Frédéric Polge, magicien aux tours aussi surprenants que poétiques, pour une soirée familiale riche en émotions.



Le dimanche 17 août à 21h, place à la catégorie adultes, avec des candidats prêts à enflammer la scène avec leurs voix et leur énergie. Le spectacle sera ponctué par les interventions de Patrick Martin, magicien talentueux qui mêle humour, illusion et mystère pour faire vibrer petits et grands.



Un événement à ne pas manquer, au cœur de l’été ciotaden ! .

Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux 46 quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

Head to the old port in La Ciotat for two evenings filled with song, talent and magic!

German :

Kommen Sie zum alten Hafen von La Ciotat und erleben Sie zwei Abende voller Gesang, Talent und Magie!

Italiano :

Appuntamento al porto vecchio di La Ciotat per due serate all’insegna della voce, del talento e della magia!

Espanol :

¡Acércese al puerto viejo de La Ciotat para disfrutar de dos veladas llenas de voz, talento y magia!

