Concours de chant Le chant des vignes Cussac-Fort-Médoc

Concours de chant Le chant des vignes

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

2e édition du concours de chant national

5 catégories enfants, adolescents, adultes, duos, seniors.

Restauration sur place, midi et soir.

Inscription obligatoire, ouvert tout public. .

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 33 61 whynotecussac@gmail.com

