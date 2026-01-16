Concours de chant Le chant des vignes Cussac-Fort-Médoc
Concours de chant Le chant des vignes Cussac-Fort-Médoc samedi 28 février 2026.
Concours de chant Le chant des vignes
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde
2e édition du concours de chant national
5 catégories enfants, adolescents, adultes, duos, seniors.
Restauration sur place, midi et soir.
Inscription obligatoire, ouvert tout public. .
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 33 61 whynotecussac@gmail.com
L’événement Concours de chant Le chant des vignes Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-01-14 par Margaux Médoc Tourisme