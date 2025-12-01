Concours de chant Rising Star La Finale Chauffailles
Concours de chant Rising Star La Finale Chauffailles samedi 20 décembre 2025.
Concours de chant Rising Star La Finale
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Les 8 candidats de la saison 1 s’affrontent dans ce concours de chants pour gagner une récompense de 500 €, l’enregistrement d’un titre en qualité pro et la promotion pendant 1 an sur de nombreuses scènes en premières parties d’artistes professionnels.
Jury composé de coachs, manager d’artistes professionnels et vote du public. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
English : Concours de chant Rising Star La Finale
L’événement Concours de chant Rising Star La Finale Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-06 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais