Concours de chant Rising Star La Finale Chauffailles

Concours de chant Rising Star La Finale

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Début : 2025-12-20 20:30:00

2025-12-20

Les 8 candidats de la saison 1 s’affrontent dans ce concours de chants pour gagner une récompense de 500 €, l’enregistrement d’un titre en qualité pro et la promotion pendant 1 an sur de nombreuses scènes en premières parties d’artistes professionnels.

Jury composé de coachs, manager d’artistes professionnels et vote du public. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

