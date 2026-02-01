Concours de chant TOUTENVOIX JUNIOR Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon
Concours de chant TOUTENVOIX JUNIOR Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon samedi 28 février 2026.
Concours de chant TOUTENVOIX JUNIOR
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme
Début : 2026-02-28 13:30:00
fin : 2026-02-28 20:00:00
2026-02-28
Un concours de chant junior est organisé à Montsegur sur Lauzon pour les enfants de 7 à 14 ans.
L’inscription est gratuite et obligatoire à:
toutenmusik.montsegur@orange.fr.
Le 1er prix est un enregistrement en studio.
Buvette et restauration.
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toutenmusik.montsegur@orange.fr
English :
A junior singing competition is organized in Montsegur sur Lauzon for children aged 7 to 14.
Registration is free and compulsory at:
toutenmusik.montsegur@orange.fr.
1st prize is a studio recording.
Refreshments and catering.
