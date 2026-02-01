Concours de chant TOUTENVOIX JUNIOR Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon

Concours de chant TOUTENVOIX JUNIOR

Un concours de chant junior est organisé à Montsegur sur Lauzon pour les enfants de 7 à 14 ans.

L’inscription est gratuite et obligatoire à:

toutenmusik.montsegur@orange.fr.

Le 1er prix est un enregistrement en studio.

Buvette et restauration.

English :

A junior singing competition is organized in Montsegur sur Lauzon for children aged 7 to 14.

Registration is free and compulsory at:

toutenmusik.montsegur@orange.fr.

1st prize is a studio recording.

Refreshments and catering.

