Concours de chant Votez pour moi Backstage Chauffailles

Grace à notre partenaire officiel Intermarché Chauffailles nouveau concours sur la base de Rising Star.

Nouveau règlement, nouveau jury pour dénicher notre star 2027

Chaque mois, une prime pour le gagnant et, en décembre, les masters pour le gros lot !

Vote du public indispensable,

Venez soutenir votre candidat ! .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

