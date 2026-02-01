Concours de chant Votez pour moi ! Chauffailles
Concours de chant Votez pour moi ! Chauffailles samedi 7 février 2026.
Concours de chant Votez pour moi !
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Grace à notre partenaire officiel Intermarché Chauffailles nouveau concours sur la base de Rising Star.
Nouveau règlement, nouveau jury pour dénicher notre star 2027
Chaque mois, une prime pour le gagnant et, en décembre, les masters pour le gros lot !
Vote du public indispensable,
Venez soutenir votre candidat ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
