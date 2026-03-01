Concours de charlottes Hébécourt

Concours de charlottes

Place de la Mairie Hébécourt Eure

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Participez à un concours de charlottes salées et sucrées et troquez plantes et semis, magazines et livres. .

Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 6 25 81 20 00 levrezo27480@gmail.com

