Concours de châteaux de sable Camaret-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Concours de châteaux de sable
Esplanade Jim Sevellec Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Voiles de Camaret organise un grand concours de châteaux de sable sur la plage du Corréjou.
Chaque équipe portera le nom d’un bateau traditionnel présent sur l’eau ce jour là à Camaret.
Il faudra réaliser une ou plusieurs créatures fabuleuses de la mer, en sable et décorées d’éléments naturels récoltés sur la plage.
Chaque œuvre sera récompensée.
Inscription la veille, vendredi 14 août, de 15h à 19h, face à la capitainerie. .
Esplanade Jim Sevellec Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 43 32 34 22
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English :
L’événement Concours de châteaux de sable Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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