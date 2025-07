Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer vendredi 15 août 2025.

Concours de châteaux de sable

Cale nord Hauteville-sur-Mer Manche

Concours de châteaux de sable.

Rendez-vous à 14h30 sur la cale nord.

Gratuit.

Cale nord Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

English : Concours de châteaux de sable

Sandcastle competition.

Meet at 2.30pm on the north slipway.

Free admission.

German :

Wettbewerb für Sandburgen.

Treffpunkt um 14:30 Uhr auf dem Norddock.

Kostenlos.

Italiano :

Gara di castelli di sabbia.

Appuntamento alle 14.30 sullo scivolo nord.

Ingresso libero.

Espanol :

Concurso de castillos de arena.

Encuentro a las 14.30 en la grada norte.

Entrada gratuita.

