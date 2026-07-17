AGENDA · Tourneville-sur-Mer
Concours de châteaux de sable Tourneville-sur-Mer
samedi 1 août 2026 · Tourneville-sur-Mer
Informations pratiques
Tourneville-sur-Mer
Concours de châteaux de sable
Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concours de châteaux de sable à la cale de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).
Dès 3 ans. Inscription obligatoire. .
Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 7 66 76 00 92
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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