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Concours de châteaux de sable Tourneville-sur-Mer

samedi 1 août 2026 · Tourneville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable Tourneville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lingreville
Ville
50660 Tourneville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Tourneville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable

Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concours de châteaux de sable à la cale de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).
Dès 3 ans. Inscription obligatoire.   .

Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 7 66 76 00 92 

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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