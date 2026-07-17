Informations pratiques

Tourneville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable

Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concours de châteaux de sable à la cale de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

Dès 3 ans. Inscription obligatoire. .

Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 7 66 76 00 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme