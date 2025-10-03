Concours de chefs Hibachi La Grognarde Marseille

Concours de chefs Hibachi La Grognarde Marseille vendredi 3 octobre 2025.

Concours de chefs Hibachi Vendredi 3 octobre, 17h00 La Grognarde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Enfile ta toque, ton meilleur tablier et tente de préparer les recettes les plus succulentes avec le jeu de société Hibachi. Grâce à ta dextérité et ta précision, peut-être gagneras-tu ce concours de cuisine !

La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948260 https://www.bmvr.marseille.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-27T07:09:00.155Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « gratuit sur inscription », « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « bibliotheque.grognarde@marseille.fr », « response »: {« passId »: 341280796, « isPending »: false, « addressId »: 264311}, « venueId »: 151933, « description »: « Enfile ta toque, ton meilleur tablier et tente de pru00e9parer les recettes les plus succulentes avec le jeu de sociu00e9tu00e9 Hibachi. Gru00e2ce u00e0 ta dextu00e9ritu00e9 et ta pru00e9cision, peut-u00eatre gagneras-tu ce concours de cuisine ! », « bookingEmail »: « cerobert@marseille.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-27T07:08:59.887Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1721818, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-27T07:08:59.970Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384955752, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1759503600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-27T07:09:00.155Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341280796 »}]

Biblis en folie 2025

Bibliothèques de Marseille