Concours de chevaux de trait Bilhères dimanche 7 septembre 2025.
Plateau du Bénou Bilhères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Juments suitées
Epreuves PEJET
Epreuves Modèle et Allures
Pouliches de 1 à 3 ans
Buvette, restauration et cantere sur place .
Plateau du Bénou Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 98 73 74
