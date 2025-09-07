Concours de chevaux de trait Bilhères

Concours de chevaux de trait Bilhères dimanche 7 septembre 2025.

Concours de chevaux de trait

Plateau du Bénou Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Juments suitées

Epreuves PEJET

Epreuves Modèle et Allures

Pouliches de 1 à 3 ans

Buvette, restauration et cantere sur place .

Plateau du Bénou Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 98 73 74

