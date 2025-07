Concours de chevaux de trait Castet

Concours de chevaux de trait Castet samedi 2 août 2025.

Concours de chevaux de trait

Port de Castet Castet Pyrénées-Atlantiques

Les éleveurs de chevaux de trait de la vallée d’Ossau tiendront leur concours au Port de Castet où les chevaux bretons et comtois seront à l’honneur.

Au programme Modèle et Allures et parcours d’excellence du jeune équidé de travail.

Juments suitées Epreuves PEJET Epreuves Modèle et Allures Epreuve longues rênes Pouliches de 1 à 3 ans.

Sur place, vous pourrez profiter d’une buvette et d’une restauration.

Rencontre conviviale avec les éleveurs.

Entrée gratuite. .

Port de Castet Castet 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 98 73 74

