Concours de chevaux de trait Montjaux

Concours de chevaux de trait Montjaux samedi 12 juillet 2025.

Concours de chevaux de trait

Montjaux Aveyron

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez découvrir le monde équin, avec le concours officiel de chevaux de trait à Montjaux le Samedi 12 juillet !

Après le succès de l’an dernier le concours des chevaux de traits reprend cette année.

Le 12 Juillet de 9H30 à midi une quinzaine d’éleveurs du Sud Aveyron viendront présenter leurs juments, poulains et étalons.

Dans le cadre bucolique de la prairie de rivière basse, vous pourrez y admirer de magnifiques Comtois et Breton lors du concours officiel du syndicat des éleveurs de chevaux de traits de l’Aveyron.

Un repas est proposé à midi (attention inscriptions nécessaire)

Au menu Melon-jambon/rôti de porc sauce champignons-pommes de terre/Dessert et fruits/ café /vin pour 17€. Tel pour réserver Henri 0647762448/ Richard 0642054424 .

Montjaux 12490 Aveyron Occitanie +33 6 42 05 44 24

English :

Come and discover the world of horses, with the official draft horse competition in Montjaux on Saturday, July 12!

German :

Entdecken Sie die Welt der Pferde, mit dem offiziellen Wettbewerb für Zugpferde in Montjaux am Samstag, den 12. Juli!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo dei cavalli, con il concorso ufficiale di cavalli da tiro a Montjaux sabato 12 luglio!

Espanol :

Venga a descubrir el mundo del caballo con el concurso oficial de caballos de tiro que se celebrará en Montjaux el sábado 12 de julio

